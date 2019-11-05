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Розширюємо коло соціальних партнерів

Суспільство | 04-11-2019, 10:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    


Сьогодні забезпечити клієнтів трудовою діяльністю неможливо без налагодження тісної взаємодії служби зайнятості з працедавцями. Якщо ще зовсім недавнопроблематично було знайти пошуковцям роботиприйнятні варіантипрацевлаштування, то зараз вкрай складнона замовлення фірм і компаній здійснити добір потрібного персоналу та укомплектувати вакансії компетентними фахівцями, котрих бракує чи на виробництві, чи в офісі.
Активні зміни в світі бізнесу і новітніх технологій вимагають від претендентів особливих навичок і знань, а від працедавців – гнучкої кадрової політики, оперативного перегляду розміру заробітної плати підлеглим як основного критерія збереження трудових колективів.
Щоби ефективно виконувати на ринку праці роль посередника, міська служба зайнятості постійно вдосконалює методи роботи із суб’єктами господарської діяльноcті, а також розширює коло соціальних партнерів, зацікавлених у співпраці з державною установою.
Нещодавно тісні стосунки зав’язалися з Львівським будівельно-реставраційним кластером та кластером видавничої діяльності та поліграфії. Представники цих кластерів охоче відгукнулися взяти участь у профорієнтаційному форумі «Жити та працюй в Україні», який нещодавно відбувся у Львівському Будинку праці. Відтак мали змогу не тільки презентувати напрями виробничої діяльності відвідувачам масштабного заходу, а й віч-на-віч поспілкуватися із старшокласниками та вихованцями багатьох навчальних закладів різного ступеню акредитації, з’ясувати наміри та потреби молоді у сфері працевлаштування, а також сформувати кадровий резерв.
Львівський міський центр зайнятості
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