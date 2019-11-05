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Майже 11 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили до бюджетів платники податків Львівщини за 10 місяців 2019 року
|Суспільство | 04-11-2019, 10:13
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В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 10 924,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО). Це на 1 932,9 млн. грн., або на 21,5 відс. більше проти того ж періоду минулого року (у січні-жовтні 2018 року – 8 991,6 млн. гривень).
У жовтні до бюджетів усіх рівнів надійшло 1 148,3 млн. грн. ПДФО. Це на 171,2 млн. грн., або 17,5 відс. більше, ніж у жовтні 2018 року (977,1 млн. гривень).
Надходження податку на доходи фізичних осіб зросли за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649-р;
- виплати доходів за орендовані земельні ділянки (паї).
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