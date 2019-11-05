Прокуратура у суді домоглась справедливого покарання для правопорушника Суспільство | 04-11-2019, 11:21 0 122



Прокуратура Львівської області оскаржила у суді апеляційної інстанції вирок місцевого суду, який звільнив від відбування покарання водія, що двічі вчинив ДТП, зокрема, напідпитку.

Завдяки принциповій позиції прокуратури, 16.10.2019, Львівський апеляційний суд скасував цей незаконний вирок.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року 33-річний стриянин у стані алкогольного сп'яніння, керуючи власним автомобілем, грубо порушив Правила дорожнього руху та вчинив наїзд на двох пішоходів, внаслідок чого потерпілим заподіяно тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Згодом, через п’ять місяців – у травні 2015 року, вчинив нову аварію, під час якої водій отримав травми середньої тяжкості.

Так, Стрийський міськрайонний суд засудив фігуранта до 3 років позбавлення, однак звільнив від відбування основного покарання з випробуванням 1 рік.

Перевіряючи законність цього вироку, апеляційний суд врахував наслідки правопорушень, те, що злочини вчинені упродовж нетривалого періоду, а також те, що горе-водій перебував у нетверезому стані.

Відтак, Львівський апеляційний суд ухвалив новий вирок – 3 роки ув’язнення з дворічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Також, збільшено розмір стягнення моральної шкоди, завданої одному із потерпілих.



Пресслужба прокуратури Львівської області

