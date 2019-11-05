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Львівщина з початку року для підтримки армії сплатила до бюджету понад 785 мільйонів гривень військового збору
|Суспільство | 04-11-2019, 12:24
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Протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини для підтримки української армії сплатили до Державного бюджету України 785,3 млн. грн. військового збору. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зросли на 127,4 млн. грн., або на 19,4 відс. (у січні-жовтні 2018 року – 657,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
У жовтні п.р. до державного бюджету надійшло 82,2 млн. грн. військового збору. Це на 12,4 млн. грн., або на 17,8 відс. більше, ніж у жовтні торік (у жовтні 2018 року – 69,8 млн. гривень).
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