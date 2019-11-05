Податковий календар на листопад 2019 року Суспільство | 04-11-2019, 13:21 0 262

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що:

Понеділок, 11 листопада 2019.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2019 року;

- розрахунку податку на прибуток нерезидента платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2019 року;

- фінансової звітності платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2019 року;

- звіту про суми податкових пільг за IIІ квартал;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за 9 місяців 2019 року;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їхніми об'єднаннями, за IIІ квартал;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за IІІ квартал;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма № 1-РС); звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма № 2-РС); звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОА); звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОТ);

- податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал: за спеціальне використання лісових ресурсів; води; користування надрами; користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;

- податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал;

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами та фізичними особами — підприємцями за ІІІ квартал;

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами - підприємцями, які перейшли з ІІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІІ кварталі.

Пʼятниця, 15 листопада 2019.

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень.

Вівторок, 19 листопада 2019.

Останній день сплати:

- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал;

- податку на прибуток підприємств платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІІ квартал;

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІIІ квартал;

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал;

- рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал;

- екологічного податку за ІІІ квартал;

- туристичного збору за ІІІ квартал;

- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;

- платниками єдиного податку третьої групи — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями за ІІІ квартал.

Середа, 20 листопада 2019.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за жовтень*;

- звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) за жовтень;

- податкової декларації рентної плати за жовтень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень у разі неподання податкової декларації на 2019 рік;

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* Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).

Останній день сплати:

- авансового внеску з єдиного податку платниками єдиного податку першої та другої груп за листопад;

- ЄСВ роботодавцями за жовтень (крім гірничих підприємств).

Четвер, 28 листопада 2019.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за жовтень.

Пʼятниця, 29 листопада 2019.

Останній день сплати:

- ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за жовтень;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за жовтень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень;

- рентної плати за жовтень за: користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; користування радіочастотним ресурсом України; транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

