Пиво – з Польщі, цигарки – за кордон: що найчастіше виявляли львівські митник Суспільство | 04-11-2019, 19:23 0 108



За минулі вихідні працівники Львівської митниці ДФС найчастіше фіксували ввезення товарів з порушенням митних правил в Україну.



Так, у пункті пропуску «Краковець ‒ Корчова» в місцевого жителя вилучили майже 200 одиниць технічних засобів, серед них ‒ фотоапарати, процесори, планшети, флешки та мобільні телефони.





Крім того, на тому ж пункті пропуску в громадянина України в автомобілі Mercedes-Benz знайшли тонну продуктів, в тому числі ‒ майже тисячу пляшок пива.



Також в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в одному з автомобілів митники виявили близько 700 одиниць незадекларованого одягу.



А на пункті пропуску «Шегині ‒ Медика» громадянин Молдови, рухаючись смугою «зелений коридор», намагався вивезти з України 405 пачок сигарет фірми Marlboro без акцизних марок. «Кмітливий» водій заховав товар у паливному баку автомобіля SEAT Alhambra. В результаті він залишився і без цигарок, і без автівки.



За усіма фактами складено протоколи про порушення митних правил. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.