ДВІ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 04-11-2019, 20:43 0 106



Дві спроби тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону. У результаті дій охоронців держрубежу припинено переміщення більше трьох тисяч пачок сигарет.

Так, сьогодні вранці прикордонники відділу «Ділове» під час патрулювання виявили поблизу кордону 6 пакунків з тютюновими виробами. Зловмисники планували переправити до сусідньої Румунії 2880 пачок сигарет.

Ще один пакунок загорнутий у чорний поліетилен виявили прикордонники відділу "Лужанка" поблизу українсько-угорського кордону. У даному пакунку знаходилось 300 пачок сигарет.

Тютюнові вироби доставили до прикордонних підрозділів, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



