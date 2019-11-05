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Британія продовжила на три роки програму навчання українських військових
|Суспільство | 05-11-2019, 09:00
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|Міністр оборони Британії Бен Уоллес оголосив, що його країна продовжить навчальну місію в Україні на три роки до березня 2023 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на пресслужби Міноборони Британії.
Операція Orbital, навчальна місія Британії в Україні, була створена після незаконної анексії Криму Росією, на знак незмінної підтримки Лондоном України. З початку операції в 2015 році військовослужбовці Британії навчили понад 17 500 військовослужбовців Збройних Сил України.
У вересні міністр оборони Бен Уоллес здійснив поїздку на схід України, де він відвідав лінію фронту і зустрівся з українськими військовими командирами.
"Мій недавній візит в Донбас наочно продемонстрував не тільки витрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість українських Збройних сил захищати свою територіальну цілісність" - сказав Уоллес.
"Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчити ще тисячі українських військовослужбовців" - наголосив він.
Міністр оборони також наголосив підтримку великою Британією суверенітету і територіальної цілісності України на зустрічах зі своїм новим колегою Андрієм Загороднюком.
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