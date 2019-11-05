Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 05-11-2019, 09:20 0 66



Станом на 07.00 всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у рамках запровадження режиму «жовтий».



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 30/55; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 30/20; «Гнутове» – 20/40.

За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 38,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 8500 осіб та 1080 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 7670 осіб та 1280 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 7380 осіб та 1400 транспортних засобів;



«Гнутове» – 3160 осіб та 720 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 11690 осіб.