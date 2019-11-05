Як сплачувати єдиний внесок, якщо фізична особа-підприємець є найманим працівником, — ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 05-11-2019, 10:16 0 55 Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що фізична особа-підприємець (далі — ФОП) незалежно від обраної групи єдиного податку та системи оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ) у розмірі, не меншому, ніж мінімальний страховий внесок (на сьогодні це 918,06 грн. за місяць, 2754,18 грн. за квартал).



«ФОП може бути одночасно і найманим працівником. У цьому випадку ЄСВ за нього нараховує та сплачує податковий агент (працедавець).



Варто зазначити, що законодавством передбачено норму, відповідно до якої ФОП звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю (детальніше п. 4 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями)", — повідомили у Головному управлінні ДПС Львівської області.