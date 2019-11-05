Виплати при народженні дитини: чи скасують їх, який дохід повинна мати родина Суспільство | 05-11-2019, 11:31 0 32 Тільки сім’ям з доходом певного рівня треба виплачувати соціальну допомогу при народженні дитини.



Така пропозиція з’явилася до статті 10 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".



Якщо б її прийняли, виплату би не отримали ті сім’ї, чий середньомісячний дохід на людину більший, ніж 15% від всього розміру допомоги при народженні дитини.





Міністерство вирішило зберегти нинішній механізм надання допомоги при народженні дітей. Фото: nenovbrothers/Depositphotos

У 2019 році допомога при народженні дитини становить 41280 гривень.



Тобто якщо середньомісячний дохід вашої сім’ї на людину більший за 6192 гривню, виплати ви б не отримали.



Але це б не стосувалося дітей, які живуть у дитячих будинках і повністю забезпечуються державою.





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Ці пропозиції фактично б замінили існуючу допомогу на адресну програму, яка виплачується лише тим родинам чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат, стверджують в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).



Проте очільниця Міністерства соціальної політики Юлія Соколовська на своїй Фейсбук-сторінці зазначила, що після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю міністерство вирішило зберегти нинішній механізм надання допомоги при народженні дітей.



"Відповідна пропозиція була внесена у зв’язку з тим, що зараз допомога при народженні дитини видається всім – незалежно від розміру доходів родини. Ідея була в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто цього реально потребує", - зазначила Соколовська.







ЮНІСЕФ застерігає, що якщо б Україна схвалила пропозиції, то втратила б єдину універсальну програму надання соціальної допомоги дітям, і сотні тисяч родин залишилися би без необхідної соціальної підтримки.



За даними організації, допомога при народжені дитини, яка охоплює усіх дітей до 3 років, є більш ефективною та забезпечує ширше охоплення бідних, ніж деякі адресні програми на основі перевірки доходів.



У 2018 році більше 57,8% допомоги виплатили сім’ям, дохід яких нижче фактичного прожиткового мінімуму.



Також охоплення малозабезпечених верств населення у 2018 році зросло з 21,5% до 22,8%. Охоплення бідних родин з малими дітьми до 3 років досягає 100%.



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