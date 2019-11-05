Що означає перевищення обсягу доходу в 1 мільйон гривень для фізичних осіб-підприємців? Суспільство | 05-11-2019, 11:32 0 27

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що фізичні особи – підприємці (далі ‒ ФОП), платники єдиного податку 2 і 3 груп, які протягом календарного року перевищили обсяг доходу у 1000000 гривень, повинні застосовувати при розрахунках за товари та послуги готівкою реєстратори розрахункових операцій (далі ‒ РРО). Причому такий обов’язок зберігається у будь-яких наступних періодах, коли ФОП застосовуватиме спрощену систему оподаткування (пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу України).

Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування при розрахунках готівкою за товари та послуги обов’язково застосовують РРО. Якщо такі підприємці на загальній системі оподаткування протягом останніх 12 календарних місяців перевищують обсяг оподатковуваних операцій відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України, то вони зобов’язані зареєструватися як платники податку на додану вартість (стаття 181 Податкового кодексу України).

