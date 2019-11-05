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За десять місяців податки збагатили місцеві бюджети Закарпаття майже на ____ млрд грн
|Суспільство | 05-11-2019, 11:35
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Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-жовтень 2019 року склали понад ___ млрд ___ млн грн податкових платежів. Це майже на ____ млн грн більше за відповідний період минулого року. Зокрема, лише у жовтні доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад ____ млн грн. Порівняно з минулорічним жовтнем забезпечено приріст надходжень на _____ млн грн.
Як зазначають в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали з початку року майже ____ млрд грн. Також суб’єкти малого підприємництва сплатили майже ____ млн грн єдиного податку; більше ____ млн грн податку на землю; ___ млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів тощо.
Фахівці органів ДПС Закарпаття переконані, що надходження коштів до місцевих бюджетів регіону сприятимуть підвищенню його соціально-економічного розвитку, рівня зайнятості, зростанню якості послуг, що надаються громадянам, розв’язанню невідкладних соціальних проблем. Відтак одним із пріоритетних завдань відомства залишається якомога ефективне та стабільне спрямування коштів в бюджет.
Відділ комунікацій
ДПС у Закарпатській області
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