За десять місяців податки збагатили місцеві бюджети Закарпаття майже на ____ млрд грн Суспільство | 05-11-2019, 11:35 0 23

Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-жовтень 2019 року склали понад ___ млрд ___ млн грн податкових платежів. Це майже на ____ млн грн більше за відповідний період минулого року. Зокрема, лише у жовтні доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад ____ млн грн. Порівняно з минулорічним жовтнем забезпечено приріст надходжень на _____ млн грн.

Як зазначають в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали з початку року майже ____ млрд грн. Також суб’єкти малого підприємництва сплатили майже ____ млн грн єдиного податку; більше ____ млн грн податку на землю; ___ млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів тощо.

Фахівці органів ДПС Закарпаття переконані, що надходження коштів до місцевих бюджетів регіону сприятимуть підвищенню його соціально-економічного розвитку, рівня зайнятості, зростанню якості послуг, що надаються громадянам, розв’язанню невідкладних соціальних проблем. Відтак одним із пріоритетних завдань відомства залишається якомога ефективне та стабільне спрямування коштів в бюджет.

Відділ комунікацій

ДПС у Закарпатській області

