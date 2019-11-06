Майже на 28 відсотків зросли надходження єдиного податку від фізичних осіб-підприємців до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 05-11-2019, 13:24 0 112



В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-жовтня 2019 року фізичні особи-підприємці сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 1 553,3 млн. грн. єдиного податку. Це на 336,4 млн. грн., або на 27,6 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року (у січні - жовтні 2018 року – 1 216,9 млн. гривень).



У жовтні п.р. до місцевих скарбниць на Львівщині надійшло 181,5 млн. грн. єдиного податку з фізичних осіб - підприємців, що на 31,6 млн. грн., або 21,1 відс. більше, ніж у тому ж періоді минулого року (у жовтні 2018 року – 149,9 млн. гривень).