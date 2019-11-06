За десять місяців податки збагатили місцеві бюджети Закарпаття на понад 3,8 млрд грн Суспільство | 05-11-2019, 13:34 0 114

Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-жовтень 2019 року склали понад 3 млрд 872 млн грн податкових платежів. Це на 616,2 млн грн більше за відповідний період минулого року. Зокрема, лише у жовтні доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад 422 млн грн. Порівняно з минулорічним жовтнем забезпечено приріст надходжень на понад 65 млн грн.

Як зазначають в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали з початку року понад 2,6 млрд грн. Також суб’єкти малого підприємництва сплатили більше 518 млн грн єдиного податку; понад 367 млн грн податку на землю; майже 149 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів тощо.

Фахівці органів ДПС Закарпаття переконані, що надходження коштів до місцевих бюджетів регіону сприятимуть підвищенню його соціально-економічного розвитку, рівня зайнятості, зростанню якості послуг, що надаються громадянам, розв’язанню невідкладних соціальних проблем. Відтак одним із пріоритетних завдань відомства залишається якомога ефективне та стабільне спрямування коштів в бюджет.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

