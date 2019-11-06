Податкова міліція Львівщини проводить чергову ротацію співробітників в районі проведення Операції об’єднаних сил Суспільство | 05-11-2019, 15:14 0 114

В останній декаді жовтня 2019 року в розпорядження Головного управління ДФС у Львівській області повернулись співробітники податкової міліції, які проходили службу в районі проведення Операції об’єднаних сил (далі ‒ ООС) на території Донецької і Луганської областей. Їм на заміну, в район проведення Операції об’єднаних сил відряджені нові співробітники.



На виконання рішення РНБО на ДФС покладено організацію контролю за порядком пропуску транспортних засобів і вантажів до/з окремих територій в районі проведення ООС, у взаємодії із ЗСУ, СБУ та іншими державними органами.



З 2015 року понад чотири десятки офіцерів податкової міліції Львівської області пройшли службу на окремих територіях зон АТО та в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях.