|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Податкова міліція Львівщини проводить чергову ротацію співробітників в районі проведення Операції об’єднаних сил
|Суспільство | 05-11-2019, 15:14
| 0 114
|
В останній декаді жовтня 2019 року в розпорядження Головного управління ДФС у Львівській області повернулись співробітники податкової міліції, які проходили службу в районі проведення Операції об’єднаних сил (далі ‒ ООС) на території Донецької і Луганської областей. Їм на заміну, в район проведення Операції об’єднаних сил відряджені нові співробітники.
На виконання рішення РНБО на ДФС покладено організацію контролю за порядком пропуску транспортних засобів і вантажів до/з окремих територій в районі проведення ООС, у взаємодії із ЗСУ, СБУ та іншими державними органами.
З 2015 року понад чотири десятки офіцерів податкової міліції Львівської області пройшли службу на окремих територіях зон АТО та в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях.
|
|