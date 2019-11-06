Податкова міліція Львівщини проводить чергову ротацію співробітників в районі проведення Операції об’єднаних сил

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 06/11/2019 Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині зросли майже на 1,8 мільярда гривень...>> На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 5 мільйонів гривень...>> Пропуск через КПВВ «Каланчак» призупиняється у зв’язку з будівельними роботами...>> Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон...>> Нове обличчя керівного складу. Держприкордонслужба презентує пілотний проект з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонних загонах...>> У Бердянську прикордонники та поліцейські виявили майже тонну контрафактного алкоголю...>> Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про новації у сфері застосування РРО...>> За наслідками десяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 5 мільярдів гривень ЄСВ та понад 1,2 мільярди гривень ПДФО...>> Закарпатська митниця забезпечила надходження до бюджету 6,2 млрд гривень...>> Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство Кирила Тлявова: слідство з’ясувало, хто здійснив постріл...
05-11-2019, 16:50  >>> 
Працівники Львівської митниці вберегли 13 пітонів від загибелі Плазунів намагались перевезти через кордон у холодильнику...
05-11-2019, 15:22  >>> 
Чоловіка, який смертельно поранив товариша, судитимуть на Львівщині...
04-11-2019, 11:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Джон Арден: «Львів — надзвичайно красиве місто і я з радістю сюди повернуся»...
04-11-2019, 15:54  >>> 
МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА,...
01-11-2019, 16:05  >>> 
Фахівці застерігають: їжа швидкого приготування — небезпечна для здоров’я...
31-10-2019, 13:47  >>> 

Податкова міліція Львівщини проводить чергову ротацію співробітників в районі проведення Операції об’єднаних сил

Суспільство | 05-11-2019, 15:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

В останній декаді жовтня 2019 року в розпорядження Головного управління ДФС у Львівській області повернулись співробітники податкової міліції, які проходили службу в районі проведення Операції об’єднаних сил (далі ‒ ООС) на території Донецької і Луганської областей. Їм на заміну, в район проведення Операції об’єднаних сил відряджені нові співробітники.

На виконання рішення РНБО на ДФС покладено організацію контролю за порядком пропуску транспортних засобів і вантажів до/з окремих територій в районі проведення ООС, у взаємодії із ЗСУ, СБУ та іншими державними органами.

З 2015 року понад чотири десятки офіцерів податкової міліції Львівської області пройшли службу на окремих територіях зон АТО та в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях.
   Новини по темі: Суспільство
Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині зросли майже на 1,8 мільярда гривень...
06-11-2019, 12:47  >>> 
На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 5 мільйонів гривень...
06-11-2019, 12:46  >>> 
Пропуск через КПВВ «Каланчак» призупиняється у зв’язку з будівельними роботами...
06-11-2019, 12:45  >>> 
Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон...
06-11-2019, 12:15  >>> 
Нове обличчя керівного складу. Держприкордонслужба презентує пілотний проект з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонних загонах...
06-11-2019, 12:04  >>> 
У Бердянську прикордонники та поліцейські виявили майже тонну контрафактного алкоголю...
06-11-2019, 11:19  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про новації у сфері застосування РРО...
06-11-2019, 11:18  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: вбивство Кирила Тлявова, держбюджет-2020...
06-11-2019, 09:13  >>> 
Головні новини неділі і ночі: держбюджет-2020, Зеленський і Вашингтон, "жовтий" рівень небезпеки...
04-11-2019, 09:06  >>> 
Головні новини четверга і ночі: перше зняття недоторканності, незаконне збагачення, найкращий президент...
01-11-2019, 08:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Оприлюднено лист, у якому Трамп запрошує Зеленського до Вашингтона...
06-11-2019, 09:53  >>> 
Посол США в ЄС змінив свідчення і визнав тиск Трампа на Україну...
06-11-2019, 09:14  >>> 
Рябошапка заявив, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк...
06-11-2019, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро...
06-11-2019, 09:50  >>> 
Курс валют від НБУ: долар та євро подорожчали...
05-11-2019, 09:22  >>> 
Україна готова до зупинки транзиту російського газу – Оржель...
05-11-2019, 06:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині зросли майже на 1,8 мільярда гривень...
06-11-2019, 12:47  >>> 
На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 5 мільйонів гривень...
06-11-2019, 12:46  >>> 
Пропуск через КПВВ «Каланчак» призупиняється у зв’язку з будівельними роботами...
06-11-2019, 12:45  >>> 
   ВладаВлада
Путін: Печерні русофоби й агресивні націоналісти воюють із російською мовою...
06-11-2019, 09:15  >>> 
Трамп запропонував Мексиці оголосити війну наркокартелям...
06-11-2019, 05:20  >>> 
Кабмін остаточно узгодив терміни проведення перепису населення...
06-11-2019, 05:17  >>> 
   КультураКультура
#Їжакпочує — у Львові влаштовують унікальний концерт для хлопця з порушеннями слуху...
05-11-2019, 10:15  >>> 
У Львові відкриють арт-галерею онлайн...
31-10-2019, 11:40  >>> 
Митці з Німеччини, Польщі та України представлять виставку про осмислення модерності у просторі Jam Factory...
29-10-2019, 13:10  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:47 Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині зросли майже на 1,8 мільярда гривень
12:46 На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 5 мільйонів гривень
12:45 Пропуск через КПВВ «Каланчак» призупиняється у зв’язку з будівельними роботами
12:15 Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон
12:04 Нове обличчя керівного складу. Держприкордонслужба презентує пілотний проект з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонних загонах
11:19 У Бердянську прикордонники та поліцейські виявили майже тонну контрафактного алкоголю
11:18 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про новації у сфері застосування РРО
11:17 За наслідками десяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 5 мільярдів гривень ЄСВ та понад 1,2 мільярди гривень ПДФО
11:16 Закарпатська митниця забезпечила надходження до бюджету 6,2 млрд гривень
11:15 Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон

   Анонси
У Львові відбудеться XIV Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма»...
25-10-2019, 14:30  >>> 
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования