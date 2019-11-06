СІМОХ ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ Суспільство | 05-11-2019, 15:19 0 123



Військовослужбовці Львівського загону затримали подорожувальників із Туреччини, які прибули в Україну встановленим порядком. Проте згодом, аби потрапити до країн ЄС, чомусь продовжили свою подорож незаконно.



Прикордонники відділу «Грушів» виявили трьох громадян Туреччина. Вони прямували у бік кордону на транспортному засобі марки «Мерседес» під керуванням громадянина України. Автомобіль був зупинений на околиці н.п. Немирів. Після бесіди прикордонникам стало відомо, що іноземці, які мали при собі ID-картки, згодом хотіли в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС.

В іншому випадку прикордонникам відділення «Амбуків» виявити порушників державного кордону допоміг службовий собака, який під час патрулювання державного кордону вивів прикордонників на порушників. Ними також виявилися два громадянина Туреччини. Вони теж мали при собі документи і теж намагалися незаконним шляхом потрапити до Польщі.

А в аеропорту Львова під час оформлення авіарейсу «Львів-Варшава» прикордонники виявили ще двох громадян Туреччини. Мати з сином надали прикордонникам на перевірку підроблені спеціальні паспорти.

До Нацполіції направлено повідомлення за можливими ознаками злочину, передбаченого ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Іноземців доставлено до прикордонних підрозділів для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та прийняття правових рішень.



Пресслужба Львівського прикордонного загону.



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