Працівники Львівської митниці вберегли 13 пітонів від загибелі Плазунів намагались перевезти через кордон у холодильнику Кримінал | 05-11-2019, 15:22 0 82





Cьогодні у пункт пропуску «Краковець - Корчова» із Польщі автомобілем «Mercedes-Sprinter» прибув 27- річний мешканець Чернівецької області. Формою проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій. Громадянин запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Враховуючи небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані. Наразі їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

Стосовно громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.

