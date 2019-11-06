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Платникам про новий механізм повернення помилково сплачених сум грошових зобов'язань та пені

Суспільство | 05-11-2019, 16:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 171 171    

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що з 1 листопада 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 щодо нового механізму повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.
Для максимальної зручності обробки заяв платників в процесі повернення коштів та унеможливлення виникнення помилок рекомендуємо платникам податків подавати заяви в електронній формі через «Електронний кабінет платника податків».
Заява повинна містити:
- податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
- найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи);
- назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
- суму помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;
- дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);
- напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:
1. на поточний рахунок платника податку в установі банку;
2. на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету;
3. у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
Також додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.
Підтвердні документи разом із заявою потрібно сформувати в один файл з дотриманням усіх вимог до його формату та розміру, зберегти, підписати та надіслати, як це передбачено «Електронним кабінетом платника податків».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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