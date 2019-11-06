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На Сокальщині ремонтують дорогу Рава-Руська - Гайок
|Суспільство | 05-11-2019, 19:42
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На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Відтак, триває асфальтування окремої ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141601 Рава-Руська - Гайок в межах с. Реклинець, що в Сокальському районі.
Роботи виконує підрядна організація ТДВ "ШРБУ-65" за рахунок коштів державного дорожнього фонду.
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