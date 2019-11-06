На Сокальщині ремонтують дорогу Рава-Руська - Гайок Суспільство | 05-11-2019, 19:42 0 121









На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Відтак, триває асфальтування окремої ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141601 Рава-Руська - Гайок в межах с. Реклинець, що в Сокальському районі.

Роботи виконує підрядна організація ТДВ "ШРБУ-65" за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

