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Синоптики застерігають про сильні пориви вітру й дощ
|Суспільство | 05-11-2019, 19:44
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби 5 листопада очікуються місцями пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с, гроза.
Також 6 листопада вночі синоптики обіцяють значний дощ, вдень місцями пориви вітру 15 — 20 м/с.
Львівська міська рада застерігає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
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