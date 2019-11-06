Синоптики застерігають про сильні пориви вітру й дощ Суспільство | 05-11-2019, 19:44 0 118 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби 5 листопада очікуються місцями пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с, гроза.



Також 6 листопада вночі синоптики обіцяють значний дощ, вдень місцями пориви вітру 15 — 20 м/с.



Львівська міська рада застерігає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.



До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.