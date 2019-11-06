КОНТРАБАНДИСТ ІЗ «НАКАЧАНИМИ» ТЮТЮНОМ КОЛЕСАМИ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ АВТО Суспільство | 05-11-2019, 23:51 0 97



На Закарпатті 40-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.

Сьогодні, під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Дякове», прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами завадили спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Підозру наряду викликав автомобіль «Опель» під керуванням громадянина Угорщини.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонники прийняли рішення провести поглиблений огляд вказаного авто. Під час проведення огляду правоохоронці виявили 480 пачок безакцизних сигарет.

Приховати тютюнові вироби іноземець спробував, запакувавши ними усі чотири ходові колеса транспортного засобу. Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.

Сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



