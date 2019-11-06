Окупанти чотири рази за добу перекривали шлях патрулям ОБСЄ Суспільство | 06-11-2019, 09:10 0 73 Бойовики російських окупаційних військ продовжують обмежувати свободу пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.



Джерело: звіт ОБСЄ, передає



Оккупанты четыре раза в сутки перекрывали путь патрулям ОБСЕ



Боевики российских оккупационных войск продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Источник: отчет ОБСЕ, передает "Укринформ"



"На блокпосту на восточной окраине н. П. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований (один явно вооруженный) вновь отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении до н. П. Николаевка (неподконтрольный правительству , 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что "высшее командование не было проинформировано", - говорится в отчете.



Как отмечается, второй случай произошел на блокпосту к северу от р. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км южнее Донецка). Двое боевиков не пропустили патруль миссии в южном направлении Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию".



"На блокпосту к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали команде миссии в проезде до н. П. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на "присутствие диверсионной группы в районе", - информируют наблюдатели.



Кроме того, ориентировочно в 3 км юго-западнее н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), член российских вооруженных формирований "отказал патрулю миссии в доступе к объекту военного типа, ссылаясь на отсутствие разрешения пропускать кого-либо на территорию объекта".



"На блокпості на східній околиці н. п. Шевченко (непідконтрольний урядові, 69 км на південь від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань (один явно озброєний) знову відмовили патрулю СММ в проїзді в західному напрямку до н. п. Миколаївка (непідконтрольний урядові, 70 км на південь від Донецька), посилаючись на те, що "вище командування не було поінформоване", - йдеться у звіті.



Як зазначається, другий випадок стався на блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км південніше Донецька). Двоє бойовиків не пропустили патруль місії у південному напрямку до Саханки (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт із розмінування".



"На блокпості на північ від Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань знову відмовили команді місії у проїзді до н. п. Сєдове (непідконтрольний урядові, 106 км на південь від Донецька), посилаючись на "присутність диверсійної групи у районі", - інформують спостерігачі.



Крім того, орієнтовно за 3 км на південний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від Луганська), член російських збройних формувань "відмовив патрулю місії у доступі до об'єкта військового типу, посилаючись на відсутність дозволу пропускати кого-небудь на територію об'єкта".