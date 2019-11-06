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ООС: бойовики РФ обстріляли українські позиції в районі Кримського
|Суспільство | 06-11-2019, 09:11
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|5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт військових
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли.
3 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили у штабі.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.
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