ООС: бойовики РФ обстріляли українські позиції в районі Кримського Суспільство | 06-11-2019, 09:11 0 78 5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: звіт військових



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли.



3 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":



"Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили у штабі.



З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.