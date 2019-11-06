У Києві скасували кілька електричок через вандалів Суспільство | 06-11-2019, 09:46 0 76 "Київпастранс" скасував декілька ранкових рейсів столичних електричок через акти вандалізму.



Джерело: сайт "Київпастрансу"



Дослівно: "У ранковий час із причини актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421".