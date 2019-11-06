У контрабандиста вилучили «сонячний» вогнегасник Суспільство | 06-11-2019, 11:03 0 42 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=Viv_DQAk4A0&feature=youtu.be





Учора у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону вивели для додаткової перевірки автомобіль під керуванням нашого співвітчизника.



Напередодні правоохоронці отримали від оперативних співробітників ДПСУ інформацію про можливе перевезення ним прихованого від прикордонно-митного контролю бурштину.



Перевіривши спільно з працівниками митниці іномарку, прикордонники не відразу знайшли приховане каміння. Адже 59-річний українець запакував його у незвичайний тайник, а саме - у вогнегасник. Із порожнини приладу, з якого напередодні було демонтовано засіб гасіння, дістали 5 кілограмів каміння різної геометричної форми та розміру жовтого кольору.



На правопорушника складено адмінпротокол, каміння та вогнегасник вилучено.





