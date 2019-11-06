ГУ ДПС у Львівській області інформує про штрафи за несвоєчасну сплату податків Суспільство | 06-11-2019, 11:12 0 62 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що несвоєчасна сплата єдиного податку фізичною особою-підприємцем (ФОП) 1 та 2 групи передбачає накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку. Так, наприклад, наслідком несплати чи сплати з порушенням встановленого строку щомісячної суми єдиного податку — 834,60 грн буде накладено штраф, у розмірі 417,30 грн (ст. 122 Податкового кодексу України (ПКУ)).



«Порушення правил сплати єдиного податку ФОП 3 групи призведе до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:



· при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;



· при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (п. 126.1 ст. 126 ПКУ).



За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (ЄСВ) накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (пп. 2 п. 11 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями)", — зазначили у Головному управлінні ДПС Львівської області.