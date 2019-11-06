Синоптики застерігають про густий туман до кінця доби Суспільство | 06-11-2019, 11:13 0 68 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову до кінця доби 6 листопада місцями очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Львівська міська рада застерігає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.



До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.