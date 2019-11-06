Через візити в Крим російській актрисі на 3 роки «закрили» український кордон Суспільство | 06-11-2019, 11:15 0 257





В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства. Нею виявилася громадянка РФ - актриса, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.



За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» актрисі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.



Держприкордонслужба разом з іншими правоохоронними органами продовжують роботу з виявлення осіб, які незаконно перебували на тимчасово окупованих територіях України.



Загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За це порушення (за ст.204-2 КУпАП) складено 4 251 адмінпротокол.



Крім того, за це правопорушення 1314 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а стосовно майже 915 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 43 іноземці з числа діячів культури та мистецтва.



