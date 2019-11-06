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Закарпатська митниця забезпечила надходження до бюджету 6,2 млрд гривень
|Суспільство | 06-11-2019, 11:16
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Протягом січня-жовтня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету майже 6 млрд 157 млн грн податків та митних платежів. Відносно аналогічного періоду 2018 року скарбниця збагатилася на 1 млрд 531,9 млн грн. або на 33,1% більше.
Зокрема, тільки протягом жовтня поточного року до бюджету Закарпатська митниця спрямувала 775,5 млн грн, що становить 102,2% орієнтовного індикативного показника. Обсяги перерахувань жовтня 2019 року є більшими від перерахувань аналогічного періоду 2018 року на 199,1 млн грн або на 34,6%.
Закарпатська митниця ДФС
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