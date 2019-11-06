Закарпатська митниця забезпечила надходження до бюджету 6,2 млрд гривень Суспільство | 06-11-2019, 11:16 0 69

Протягом січня-жовтня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету майже 6 млрд 157 млн грн податків та митних платежів. Відносно аналогічного періоду 2018 року скарбниця збагатилася на 1 млрд 531,9 млн грн. або на 33,1% більше.

Зокрема, тільки протягом жовтня поточного року до бюджету Закарпатська митниця спрямувала 775,5 млн грн, що становить 102,2% орієнтовного індикативного показника. Обсяги перерахувань жовтня 2019 року є більшими від перерахувань аналогічного періоду 2018 року на 199,1 млн грн або на 34,6%.

Закарпатська митниця ДФС

