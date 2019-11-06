У Бердянську прикордонники та поліцейські виявили майже тонну контрафактного алкоголю Суспільство | 06-11-2019, 11:19 0 91 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=5Cd4fxz0V1k&feature=youtu.be





Співробітники оперативних підрозділи ДПСУ продовжують спільні з Нацполіцією заходи з протидії порушенням на ділянках відповідальності.



Так, вчора в рамках кримінального провадження за статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та 190 (Шахрайство) КК України співробітники оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління, слідчі Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом Бердянської міської прокуратури, із залученням військовослужбовців відділу «Бердянськ», провели низку обшуків у фігурантів справи.



За результатами санкціонованих обшуків, що проводились в м. Бердянськ, правоохоронці виявили рідину із характерним запахом спирту. Загалом у місцях зберігання та виготовлення виявили близько 1 тонни контрафактних алкогольних напоїв та спирту.



На даний час проводяться необхідні експертизи та слідчі дії.



