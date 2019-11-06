Нове обличчя керівного складу. Держприкордонслужба презентує пілотний проект з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонних загонах Суспільство | 06-11-2019, 12:04 0 59



Державна прикордонна служба України презентує пілотний проект «Нове обличчя керівного складу».



НОКС – це нова ідеологія призначення на керівні посади у Держприкордонслужбі, яка впроваджується за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції.



Процедура стає змагальною, максимально відкритою і об’єктивною. Підсумки оцінювання лягають в основу рейтингу.



80 офіцерів – перші претенденти, які спробують випробовувати свої сили, аби обійняти посади начальників штабів прикордонних загонів.



У подальшому за схожим механізмом відбуватиметься призначення на всі керівні посади в органах Держприкордонслужби України, у тому числі на посади начальників загонів.









Учасники заходу: Голова Держприкордонслужби Сергій ДЕЙНЕКО, Виконуючий обов’язки Голови дипломатичної місії Посольства Сполучених Голови дипломатичної місії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Джозеф ПЕННІНГТОН, В.о. Голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ан НГУЄН, народні депутати України, представники міжнародних інституцій.









Місце проведення: Національна академії Держприкордонслужби, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.









Дата, час: 7 листопада, 11.00.









Акредитація засобів масової інформації проводиться до 18.00 6 листопада прес-службою Академії Держприкордонслужби за телефоном 097-320-97-32, Володимир Захарчук.