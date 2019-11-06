Пропуск через КПВВ «Каланчак» призупиняється у зв’язку з будівельними роботами Суспільство | 06-11-2019, 12:45 0 54



У КПВВ «Каланчак» з 8.00 години 7 листопада по 15 листопада не буде здійснюватися пропуск громадян.



Призупинення оформлення громадян в цьому КПВВ відбудеться для проведення представниками «Укрзалізниці» будівельних робіт підвищеної небезпеки під час реконструкції контрольних пунктів на адміністративній межі з ТОТ АР Крим та аби уникнути випадків травмування людей і незручностей під час перетинання контрольного пункту. Така пропозиція до Голови Херсонської обласної державної адміністрації надійшла від керівництва регіональної філії «Одеська залізниця».



У зв’язку з цим, інформуємо, що в період з 7 по 15 листопада в контрольному пункті «Каланчак» призупиняється здійснення оформлення всіх громадян.



Державна прикордонна служба України повідомляє, що пропускні функції у контрольних пунктах «Чаплинка» та «Чонгар» продовжують здійснюватись у штатному режимі.