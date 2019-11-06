На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 5 мільйонів гривень Суспільство | 06-11-2019, 12:46 0 55 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=fl5_Z2KdCk4&feature=youtu.be



Учора неподалік від Скадовська прикордонники Херсонського загону спільно з оперативними співробітниками Азово-Чорноморського регіонального управління виявили браконьєра. Він незаконно займався виловом водних живих ресурсів в акваторії Чорного моря.



Правопорушником виявився житель Скадовська. Його затримали на причалі щойно він пришвартувався. Він прибув з уловом - 92 чорноморськими крабами та 130 кілограмами бичків.



По даному факту прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та працівників рибоохоронного патруля Чорноморського басейного управління.



Після проведення оперативно-слідчих дій у відповідності до ст. 63 ЗУ «Про тваринний світ» 92 червонокнижні краби були випущені у море. В діях браконьєра вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.249 ККУ «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом». Своїми протиправними діями він завдав збитків державі на загальну суму 5 мільйонів 60 тисяч гривень.



Ще одного браконьєра учора виявили прикордонники Бердянського загону спільно з представниками водної поліції в районі Бердянської коси. Зловмисник за допомогою заборонених знарядь виловив близько 100 піленгасів та оселедців, чим завдав збитків державі на суму понад 120 тисяч гривень. В його діях також вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.249 ККУ.