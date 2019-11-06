Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині зросли майже на 1,8 мільярда гривень Суспільство | 06-11-2019, 12:47 0 53



Протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини сплатили до соціальних фондів 10 544,9 млн. грн. єдиного внеску. Такі надходження порівнюючи з минулорічними за той самий період зросли на 1 759,8 млн. грн., або на 20 відс. (у січні - жовтні 2018 року – 8 785,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У жовтні п. р. до соціальних фондів на Львівщині надійшло 1 128,5 млн. грн. єдиного внеску. Це на 146,4 млн. грн., або на 14,9 відс. більше, ніж у жовтні 2018 року (982,1 млн. гривень).

Слід нагадати роботодавцям, що через недотримання трудового законодавства місцеві бюджети недоотримують доходи, також не надходять належні суми єдиного внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Завдяки легальному працевлаштуванню забезпечуються соціальні гарантії у разі втрати працездатності, право на відпустку, на субсидії, а у майбутньому – на гідне пенсійне забезпечення.

