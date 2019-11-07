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Бурштин у вогнегаснику: винахідливість українців не знає меж

Суспільство | 06-11-2019, 15:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    
Бурштин у вогнегаснику: винахідливість українців не знає меж

У мешканця Львівщини вилучили 5 кг «сонячного каміння».
Мешканець Львівщини, сьогодні, 06 листопада, прямуючи з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині - Медика» за кермом «Volkswagen Caddy для перетину кордону обрав смугу «зелений коридор». Однак під час огляду авто, митники, спільно з прикордонниками, виявили 5 кг каміння жовтого кольору різної геометричної форми та розміру. Товар був захований в порожнині пожежного вогнегасника, який перед тим демонтували і позбавили засобу гасіння. Сам вогнегасник знаходився в багажнику легковика.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Вартість вилученого каміння буде встановлена додатково. Справу скерують до суду.
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