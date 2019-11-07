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Наркодилеру зі Самбора загрожує до 8 років неволі за збут наркотичних засобів

Суспільство | 06-11-2019, 15:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    



Обвинувальний акт стосовно 28-річного самбірчанина 30.10.2019 скеровано до суду для розгляду по суті.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
Встановлено, що зловмисник зберігав у власному помешканні таблетки «субітекс» із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін», а також небезпечну психотропну речовину «МДМА», обіг якої заборонено.
Усе це вилучили правоохоронці наприкінці червня цього року під час санкціонованого обшуку.
Зафіксували вони і факт продажу особі небезпечних таблеток.
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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