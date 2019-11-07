Завдяки втручанню Львівської прокуратури водій, який спричинив смертельну ДТП, відбуватиме покарання за ґратами Суспільство | 06-11-2019, 15:59 0 114



Із позицією відомства погодився Львівський апеляційний суд, який підтвердив безпідставність звільнення особи від відбування призначеного йому покарання на підставі закону про амністію.

Нагадаємо, що у травні 2015 року, близько 20:00 год, 27-річний мешканець Стрийщини, який перебував за кермом автівки «Volvo V50» та прямував дорогою «Стрий-Журавно», порушив Правила дорожнього руху України та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із іншим транспортним засобом.

Внаслідок цього пасажирка автомобіля «Citroen Jumpy» отримала травми несумісні із життям.

Стрийський міськрайонний суд засудив фігуранта за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) до 4 років ув’язнення з дворічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Однак, на підставі Закону України "Про амністію у 2016 році", звільнив від призначеного покарання.

Перевіряючи законність цього вироку, Апеляційний суд визнав, що суд першої інстанції ретельно не перевірив передбачені законом підстави для звільнення винного від покарання та неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність.

Відтак, суд апеляційної інстанції ухвалив новий вирок – визнати горе-водія винним та засудити до 4 років позбавлення волі.

Крім цього, зловмисника на 2 роки позбавили права керувати транспортними засобами.



Пресслужба прокуратури Львівської області