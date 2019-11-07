Закарпаття: фізособи сплатили 19,3 млн грн податку на нерухомість Суспільство | 06-11-2019, 17:21 0 101

Протягом січня-жовтня 2019 року мешканці Закарпатської області поповнили місцеві бюджети, сплативши 19,3 млн грн податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної ділянки.

Фахівці органів ДПС Закарпаття нагадують, що даний платіж нараховується фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості за звітний 2018 рік у поточному році. Так, підпунктом 266.5.1 Податкового кодексу України передбачено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Базою оподаткування є 1 кв. метр.

Варто взяти до уваги, що податкові повідомлення-рішення про сплату даного платежу та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, були надіслані (вручені) платникам контролюючим органом за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня.

Необхідно звернути увагу й на те, що Податковим кодексом передбачено зменшення, бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізособи – платника податку. Для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів. Щодо житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів. Якщо ж різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів. Також органи місцевого самоврядування мають право встановлювати пільги з податку на нерухоме майно для фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України.

Зауважимо, що у випадку, коли нерухомість використовується їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності), то пільги з податку не застосовуються.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

