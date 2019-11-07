ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗДАЛИ КРОВ Суспільство | 06-11-2019, 17:22 0 105

Сьогодні прикордонники Мукачівського загону долучились до добровільної здачі крові. 35 військовослужбовців відділу прикордонної служби "Тячів" пройшли забір крові для тячівської станції екстреної медичної допомоги.

Деякі прикордонники прийшли здати кров вперше, але було й багато таких, хто неодноразово ділилися своєю кров'ю з тими хто цього потребує. Кожен з військовослужбовців добре розуміє, що такі заходи є надзвичайно важливими для порятунку людей.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



