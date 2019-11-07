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Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію
|Суспільство | 07-11-2019, 00:52
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|Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.
Джерело: МВС у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook
Деталі: Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.
Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.
За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.
Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.
Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.
Наразі на місці вибуху працює поліція.
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