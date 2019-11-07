Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію Суспільство | 07-11-2019, 00:52 0 112 Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.



Джерело: МВС у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook



Деталі: Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.





Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.







Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.





Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Наразі на місці вибуху працює поліція.