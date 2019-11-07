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У жовтні потік людей на адмінмежі з Кримом зменшився – МТОТ
|Суспільство | 07-11-2019, 07:00
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|Міністерство з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб повідомило, що у жовтні кількість перетинів адмінмежі з окупованим Кримським півостровом зменшилась на 40% у порівнянні з минулим місяцем.
Джерело: сайт МТОТ
Деталі: Кількість перетинів транспортних засобів також зменшилась: на 32%.
Загалом, протягом жовтня адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули трохи більше 192 тисяч осіб та майже 27 тисяч транспортних засобів.
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