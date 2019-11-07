Бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових Суспільство | 07-11-2019, 09:10 0 65 6 листопада противник 10 разів відкривав вогонь, унаслідок чого поранення отримали четверо військовослужбовців.





Джерело: звіт ООС



Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберних кулеметів та іншу стрілецької зброї.



Бойовики відкривали вогонь поблизу Пісків, Водяного, що на Приазов'ї, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Кримського, Новотошківського і Луганського



Нагадаємо:



5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

6 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення 4 військовослужбовців Об’єднаних сил.