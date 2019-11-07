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У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру, є постраждалі
|Суспільство | 07-11-2019, 09:14
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|Кілька людей постраждали після того, як на них обвалилася частина стелі в театрі в лондонському Вест-Енді.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Інцидент стався незадовго до 20.00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman в театрі Пікаділлі. На місце одразу викликали екстрені служби.
На знімку з місця події було видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів, з якого стирчали дроти.
Очевидці повідомили, що спочатку почули "легкий дряпаючий звук", потім були "струмені води", які супроводжувалися " безліччю криків " від глядачів, коли частина стелі звалилася вниз.
Пізніше театр був евакуйований.
За даними поліції, постраждалі отримали незначні поранення. Точна кількість поранених не наводиться.
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