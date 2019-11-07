Боржник за комуналку у Києві відстрілювався від обурених сусідів Суспільство | 07-11-2019, 11:11 0 16 Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту у будинку на вулиці Чаадаєва у Києві, поранив свого сусіда з вогнепальної зброї.



Джерело: пресслужба поліції Києва, пост місцевої мешканки Світлани Панюшкіної та відео Олексія Фаліна у Facebook



Дослівно поліція: "Внаслідок конфлікту 40-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, його госпіталізовано. 48-річного стрілка затримано".



Деталі: За даними поліції, між двома сусідами, які проживають у одному під’їзді будинку, виник конфлікт, у результаті якого один чоловік вистрелив іншому двічі у ногу.



Потерпілого з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. Стрілка затримали.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.



Як повідомила місцева мешканка Світлана Панюшкіна, стрілок крав у будинку електроенергію і багато років не платив за квартиру, тож через його борги у будинку не вмикали опалення. Ввечері 6 листопада група мешканців вирішила прийти і поговорити про це з сусідом, а він почав стріляти.







Олексій Фалін опублікував відео самої стрілянини.



На ньому видно, що сусіди стоять під дверима квартири і просять сусіда, якого називають Олексієм, відкрити двері. Також чути, як у квартирі дитина кричить "Тату, не треба! Не треба!", після цього чоловік відкрив двері і почав стріляти з рушниці у сусідів.



Обережно! На відео видно момент стрілянини:







Поранили Миколу Бугайова. За даними Панюшкіної, станом на ранок 7 листопада він живий, при свідомості, наразі для пораненого потрібна кров.