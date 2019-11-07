Уряд придбає понад 800 поліцейських авто для сільської місцевості Суспільство | 07-11-2019, 11:12 0 15 Кабінет міністрів виділив кошти на придбання 822 поліцейських авто для сільської місцевості.



Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.



"Кабінет міністрів на своєму засіданні виділив кошти на покупку 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості", - зазначено в повідомленні.



Зазначається, що реалізація рішення дозволить вже в 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики в малих містах і селах.



Згідно з повідомленням, в майбутньому році проект охопить майже 30 тис маленьких міст України, де проживає близько 28 млн громадян і передбачає залучення ще 3,2 тис офіцерів громад для роботи в об'єднаних територіальних громадах.