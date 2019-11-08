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Коли новоствореному ФОП – платнику єдиного податку сплачувати ЄСВ?

Суспільство | 07-11-2019, 11:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    

Фізична особа – підприємець, яка до кінця місяця, в якому відбулась її державна реєстрація як суб’єкта господарювання, подала заяву про обрання першої чи другої групи спрощеної системи оподаткування, є такою, що перебуває на загальній системі оподаткування і база нарахування єдиного внеску за цей місяць для неї визначається як сума доходу, отриманого від діяльності фізичної особи - підприємця, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. У разі якщо таким платником не отримано дохід у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
З першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація, зареєстровані в установленому порядку, новостворені фізичні особи - підприємці, віднесені до платників єдиного податку першої та другої груп, нараховують єдиний внесок у розмірі, визначеному такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI із змінами та доповненнями. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Отже, навіть у разі реєстрації підприємницької діяльності в останній календарний день місяця, ФОП зобов’язаний нарахувати за місяць, у якому проведена реєстрація, ЄСВ, не менше мінімального розміру. Такому підприємцю в цьому місяці буде зараховано страховий стаж.
Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2019 році становить 4173 × 22 % = 918,06 грн.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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