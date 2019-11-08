Надходження від платників податків Львівщини до державного бюджету за десять місяців 2019 року зросли на 21 відсоток Суспільство | 07-11-2019, 13:37 0 99



Протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 13 169,6 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це на 2 288,6 млн. грн., або на 21 відс. більше, ніж за той самий період торік. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.



Серед бюджетоформуючих податків та зборів в складі доходів державного бюджету від Львівщини:



- податок на додану вартість з часткою у доходах державного бюджету майже 31,5 відсотка (4 142,1 млн. гривень);



- податок на доходи фізичних осіб (18,5 відсотка; 2 442,8 млн. гривень);



- акцизний податок з вироблених в Україні товарів (16,7 відсотка; 2 196,0 млн. гривень);



- податок на прибуток підприємств (14,4 відсотка; 1 903,0 млн. гривень);



- рентні платежі (газ, нафта та конденсат) (10,9 відсотка; 1 435,6 млн. гривень);



У жовтні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1 327,6 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це проти жовтня 2018 року на 443,1 млн. грн., або на 50,1 відс. більше.