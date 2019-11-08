Держприкордонслужба презентувала пілотний проєкт з відбору офіцерів на керівні посади в прикордонні загони Суспільство | 07-11-2019, 15:24 0 215



Презентація нового пілотного проєкту – нове обличчя кордону керівного складу, пройшла сьогодні, 7 листопада, в Академії Державної прикордонної служби України в Хмельницькому.



Нове обличчя керівного складу є новою ідеологією призначення на керівні посади у Держприкодонслужбі, яка наразі впроваджується за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції.



Зазначимо, щоб запустити такий пілотний проєкт, експерти Адміністрації Держприкордонслужби вивчали досвід іноземних партнерів та міжнародних рекрутингових компаній. Тому процедура призначення на керівні посади, зокрема на посади начальників штабів прикордонних загонів, стала змагальною, максимально відкритою і об’єктивною.



«Сьогодні ви зробили новий важливий крок у своїй службовій кар’єрі. Тому бажаю вам стати гідними довіри українського народу, відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків, професійно вдосконалюватись, приймати правильні рішення», - зауважив Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вітаючи переможців конкурсу.



«Я дуже вдячний офіцерам, які прийняли таке непросте рішення і взяли участь у цьому проєкті. Я задоволений результатами, які ви показали. Ми обов’язково продовжимо цей проєкт. Наступний відбір будуть проходити кандидати на посади начальників органів охорони державного кордону. На керівні посади залучатимуться люди, які мають необхідні знання, досвід і відповідну підготовку і звичайно – морально-психологічний дух і здібності, які будуть прикладом для підлеглих», - сказав очільник прикордонного відомства.



Також він розповів, що після реалізації наступного проєкту у ДПСУ всі категорії військовослужбовців будуть призначатись через відбір і конкурс. «Я хочу показати всім, що не важливо чий ти син, чи хто твій брат – генерал, адмірал, чи депутат, чи президент. Не важливо, хто твій родич, важливо - хто ти і що вмієш. Це основна ідеологія відомства, і моя особиста як керівника»,- наголосив Голова ДПСУ Сергій Дейнеко.



Присутній на заході заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час свого виступу зазначив: «Сьогодні ми бачимо маленькі перемоги в тому, щоб структури ДПСУ отримували таку ж якість відбору кадрів і таку ж якість менеджменту, як це є в європейських країнах та США. Сьогодні ніхто не знав, в тому числі і учасники конкурсу, хто саме став переможцем. Це дуже важливо для того, щоб в державній службі, військовій службі ніколи вже більше не було кумівства, і ніколи вже більше не було того, що хтось за когось десь домовився, чи депутат чи міністр. Тільки особисті, інтелектуальні й розумові здібності людини та рівень професійності визначатиме, хто буде керівником».



«Впровадження, конкурентоспроможних та прозорих стандартів відбору персоналу свідчить про те, що Державна прикордонна служба України розвиває та підтримує професійну, відповідальну та цілісну команду командирів та керівників середнього та найвищого рівня», - сказав виконуючий обов’язки заступника Голови дипломатичної місії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Джозеф Пеннінгтон. «Я вражений вашим бажанням продовжувати реформувати відомство для задоволення потреб та очікувань українського народу», - додав він звертаючись до керівництва прикордонного відомства.



«Нині ми спостерігаємо абсолютно новий підхід до призначення начальницького складу Державної прикордонної служби України. МОМ, Агенція з міграції ООН, з гордістю бере участь у цій важливій реформі, надаючи підтримку прозорих та компетентних рішень відбору персоналу Служби. МОМ залишається прихильним до подальшої підтримки антикорупційних ініціатив, а також посилення інституційного, оперативного та кадрового потенціалу українських державних органів, які займаються міграцією та управлінням кордоном», - сказав присутній на заході виконуючий обов’язки Голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ан Нгуєн.



«Такі інноваційні рішення та подальші кроки з реформування та поліпшення якості діяльності Державної прикордонної служби України повністю підтримує Президент України, Верховна Рада України дев’ятого скликання. Парламент і надалі вважатиме одним із важливих пріоритетів підвищення ефективності протидії порушенням законодавства з прикордонних питань та боротьбу з корупційними проявами.



Надзвичайно приємно, що такі масштабні інноваційні реформи, що демонструє Держприкордонслужба, вже отримали схвальну оцінку та підтримку українського суспільства і міжнародних організацій. Це свідчить про правильно обраний вектор модернізації, а також рішучі та реальні кроки з перетворення Держприкордонслужби на прикордонне відомство європейського зразка», – зазначив народний депутат від партії «Слуга народу» Павло Сушко.



Зазначимо, протягом останніх трьох днів для претендентів на ці посади тривали іспити. Вони проходили прозоро та об’єктивно. Усі етапи іспитів були під відеонаглядом та із залученням спостерігачів Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції. Підсумки оцінювання лягли в основу рейтингу, і офіцери, які зайняли у ньому перші позиції, були відразу призначені на посади начальників штабів прикордонних загонів. Зокрема Головою Держприкордонслужби відразу були підписані й накази про призначення переможців конкурсу на посади начальників штабів Мостиського та Луганського прикордонних загонів. Ними стали підполковники Мандзюк Олександр Васильович та Ігнатюк Богдан Васильович відповідно. Решта, згідно з рейтингом, потрапили у кадровий резерв, що також є перспективою кар’єрного зростання.



