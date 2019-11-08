Закарпатською митницею ДФС оформлено товарів на 2,97 млрд доларів США Суспільство | 07-11-2019, 15:29 0 83

Зовнішньоекономічну діяльність на Закарпатській митниці ДФС протягом січня-жовтня 2019 року здійснювали 2246 суб’єктів господарювання.

Впродовж десяти місяців суб`єктами господарської діяльності оформлено товарів на суму 77,6 млрд грн. З них імпортовано товарів на суму більше 43,97 млрд грн, експортовано на суму 33,67 млрд грн.

Протягом січня-жовтня митницею оформлено 147958 митних декларацій, з яких 54,2 % в режимі імпорту, 33,1% – в режимі експорту та 12,7% – в режимі транзиту. Варто зазначити, що в пунктах пропуску митниці забезпечено на 100% оформлення митних декларацій з використанням процедури електронного декларування.

Щодо імпорту товарів у зоні діяльності митниці то він здійснювався, в основному, з таких країн: Угорщина, Чехія, Словаччина, Італія, Австрія. Серед основних бюджетоформуючих імпортних товарів були: автомобілі легкові (обсяг платежів – 2426,4 млн грн), кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів (260,3 млн грн), машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої (211,8 млн грн), трактори (144,1 млн грн), моторні транспортні засоби для перевезення вантажів (135,4 млн грн) частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705 (123,0 млн грн.), тощо.

Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, в такі країни: Угорщина, Німеччина, Італія, Румунія, Словаччина. Серед основних експортних товарів були: лiсоматерiали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені (1,3 млрд грн), соєвi боби (920,4 млн грн), деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків (445,3 млн грн) вугілля деревне (438,3 млн грн), тощо.

Закарпатська митниця ДФС

